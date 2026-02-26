Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın başlayacak
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Ligi'nin 25. hafta maç programını açıkladı. 27 Şubat'tan itibaren başlayacak karşılaşmalar, dikkat çekici mücadelelere sahne olacak.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın: (27 Şubat)
17.00 Ankara Hentbol- Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
28 Şubat Cumartesi:
16.00 Güneysuspor-Beşiktaş (Yenişehir)
1 Mart Pazar:
14.00 Rize Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)
17.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)
19.30 Beykoz Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak