Hentbol Süper Lig Final Serisi Başlıyor
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025 yılının şampiyonu, Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki final serisi ile belirlenecek. İlk maç yarın Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025 yılının şampiyonunun belli olacağı final serisinde maçlar yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre serinin ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Play-off final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Seride maç programı şöyle:
Yarın: (1. Maç)
20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
19 Mayıs: (2. Maç)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
25 Mayıs: (3. Maç)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
1 Haziran: (5. Maç gerekirse)
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)