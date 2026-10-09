Haberler

Hentbol Süper Lig'de Erkeklerde 7., Kadınlarda 6. hafta maçları yarın başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonuna göre Erkekler Süper Lig 7., Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçlarıyla sürecek. Programda yarın Erkeklerde Giresunspor-Güneysuspor ve Beykoz Belediyespor-Beşiktaş, Kadınlarda Göztepe-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları var.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

18.30 Beykoz Belediyespor- Beşiktaş (THF Serdar Seymen)

20.30 Mihalıççık Belediyespor- Spor Toto (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

11 Ekim Pazar:

14.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.30 Göztepe- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

11 Ekim Pazar:

14.00 MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor (Rıza Kayaalp)

28 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)

Kaynak: AA
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

Hülya Avşar’dan Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’na: İkinizi de çok seviyorum
İstanbul Valisi Davut Gül: Maltepe'de çöken binanın enkazının altında yangın var

İşte Maltepe'de ekiplerin işini zorlaştıran korkunç detay
ABD’den Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'den Orta Doğu'daki Amerikalıları tedirgin eden uyarı: Hazır olun!
TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

TMSF bir şirkete daha kayyum olarak atandı
Otel yemeğinde fare skandalı tersine döndü! Bu kez müşteriler suçlanıyor

Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü
Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

Kepenk indiren esnafın alacaklılarına mesajı bomba

Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı