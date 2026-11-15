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Hentbol Süper Lig'de Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 28-27 yendi

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Beykoz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-11 önde bitiren konuk ekip, üstünlüğünü koruyarak kazandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti.

Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, müsabakayı 28-27 kazandı.

Kaynak: AA
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