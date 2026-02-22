Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta mücadeleleri tamamlandı. Bugün oynanan dört maçın sonuçları açıklandı. Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki maç ise 5 Mart'ta yapılacak.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto: 26-45

Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyespor: 35-31

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor: 41-37

Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik: 30-33

Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki 24 hafta karşılaşması, 5 Mart'ta Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
