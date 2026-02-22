Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta mücadeleleri tamamlandı. Bugün oynanan dört maçın sonuçları açıklandı. Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki maç ise 5 Mart'ta yapılacak.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlandı.
Ligde bugün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto: 26-45
Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyespor: 35-31
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor: 41-37
Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik: 30-33
Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki 24 hafta karşılaşması, 5 Mart'ta Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar