Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları oynanacak

Güncelleme:
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 23. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Haftanın maçları 15 Şubat'ta başlayacak.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna, 23. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Rize Belediyespor-Altınpost Giresunspor (Yenişehir)

16.00 Ankara Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16 Şubat:

19.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

25 Şubat:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor (Üçevler)

26 Şubat:

16.00 Spor Toto-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
