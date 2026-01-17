Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Yenimahalle Belediyespor, MC Sistem Yurdum ile 28-28 berabere kaldı. İlk yarıyı önde kapatan konuk takım, ev sahibi Yenimahalle'nin ikinci yarıda gösterdiği performansla karşılaştı. Maçın son anlarında atılan gollerle eşitlik sağlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Yenimahalle Belediyespor ile MC Sistem Yurdum 28-28 berabere kaldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısı, MC Sistem Yurdum'un 15-11 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devre hücumda daha etkili olan ev sahibi Yenimahalle Belediyespor, farkı kapattı.

Yenimahalle Belediyespor'un Rumen oyuncusu Zsofia Csavar'ın son saniyelerde 7 metre atışından kaydettiği golle takımlar, sahadan 28-28 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
