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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa BŞB, Bursa BŞB ile 28-28 berabere kaldı

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ertelenen 5. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-28 berabere kaldı. Bu sonuçla Manisa 11 puanla liderliğini sürdürdü, Bursa 8 puanla ikinci sırada kaldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda karşılaşma 28-28 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, 11 puanla liderliğini sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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