Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa BŞB, Bursa BŞB ile 28-28 berabere kaldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa BŞB, Bursa BŞB ile 28-28 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ertelenen 5. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-28 berabere kaldı. Bu sonuçla Manisa 11 puanla liderliğini sürdürdü, Bursa 8 puanla ikinci sırada kaldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-28 berabere kaldı.
Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda karşılaşma 28-28 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, 11 puanla liderliğini sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: AA