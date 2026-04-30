Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Play-off ve play-out etaplarında 10. hafta karşılaşmaları yapılacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:

Play-off

2 Mayıs Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

4 Mayıs Pazartesi:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

Play-out

2 Mayıs Cumartesi:

14.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-2026 play-out müsabakalarında geçen haftaki maç sonuçlarına göre, 3 puanda kalan Yenimahalle Belediyespor'un play-out bitimine dört hafta kala alt lige düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Piyasalar alev alev yanıyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere gösterip isyan etti