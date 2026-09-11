Hentbol: Haftanın programı
- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü hafta maçları oynanacak
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Göztepe-Mihalıççık Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
17.00 Beşiktaş-Güneysuspor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
23 Eylül Çarşamba:
15.00 İstanbul Gençlik-Giresunspor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
17.00 Beykoz Belediyespor- Spor Toto (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
Kadınlar Süper Lig
13 Eylül Pazar:
14.00 MC Sistem Yozgat Gençlikspor-Göztepe (Rıza Kayaalp)
15.00 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beşirli)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Manisa)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)