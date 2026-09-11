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Hentbol: Haftanın programı

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- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü hafta maçları oynanacak

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Göztepe-Mihalıççık Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

17.00 Beşiktaş-Güneysuspor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)

23 Eylül Çarşamba:

15.00 İstanbul Gençlik-Giresunspor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)

17.00 Beykoz Belediyespor- Spor Toto (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)

Kadınlar Süper Lig

13 Eylül Pazar:

14.00 MC Sistem Yozgat Gençlikspor-Göztepe (Rıza Kayaalp)

15.00 Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı (Beşirli)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Manisa)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

Kaynak: AA
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