Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. Hafta Sonuçları Açıklandı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tamamlandı. Haftanın maç sonuçları arasında Beşiktaş'ın Mihalıççık Belediyespor'u 34-25, Nilüfer Belediyespor'un Rize Belediyespor'u 43-21 yendiği dikkat çekti.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mihalıççık Belediyespor- Beşiktaş : 25-34
Giresunspor-Depsaj Enerji As: 20-21
İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor: 39-30
Beykoz Belediyespor- Spor Toto: 32-34
Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 21-43
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 40-33
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor