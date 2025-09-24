Haberler

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. Hafta Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tamamlandı. Haftanın maç sonuçları arasında Beşiktaş'ın Mihalıççık Belediyespor'u 34-25, Nilüfer Belediyespor'un Rize Belediyespor'u 43-21 yendiği dikkat çekti.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mihalıççık Belediyespor- Beşiktaş : 25-34

Giresunspor-Depsaj Enerji As: 20-21

İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor: 39-30

Beykoz Belediyespor- Spor Toto: 32-34

Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 21-43

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 40-33

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
