Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. Hafta Sonuçları Açıklandı

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mihalıççık Belediyespor- Beşiktaş : 25-34

Giresunspor-Depsaj Enerji As: 20-21

İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor: 39-30

Beykoz Belediyespor- Spor Toto: 32-34

Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 21-43

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 40-33