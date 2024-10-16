Hentbol Erkekler Süper Ligi 7. Hafta Maçları Tamamlandı
2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig 7'nci haftası sona erdi. Beşiktaş, 14 puanla liderliğini korudu. 8. hafta maçları 19-22 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi 7'nci hafta maçları tamamlandı
İSTANBUL, - 2024-25 Hentbol Sezonu Erkeler Süper Lig 7'nci haftası oynanan altı karşılaşma ile sona ererken, Beşiktaş 14 puanla haftayı lider olarak tamamladı. Ligin 8. hafta karşılaşmaları 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Erkekler Süper Lig 7. Hafta Sonuçları:
Nilüfer Bld. 40-36 Güneysu
Rize Bld. 27-52 Beşiktaş
DEPSAŞ Enerji 43-34 Trabzon BBSK
Beykoz Bld. 44-35 Spor Toto
Konya BBSK 31-30 Köyceğiz Bld.
Mihalıççık Bld. 35-31 İzmir BBSK
Erkekler Süper Lig 8. Hafta Programı:
19.10.2024 / 14: 00 / THF TV Youtube
Güneysu - Beykoz Bld.
20.10.2024 / 15: 00 / THF TV Youtube
Spor Toto - Konya BBSK
20.10.2024 / 15: 00 / THF TV Youtube
Trabzon BBSK - Nilüfer Bld.
20.10.2024 / 16: 00 / THF TV Youtube
Mihalıççık Bld. - Rize Bld.
22.10.2024 / 16: 00 / TRT Spor Yıldız
Beşiktaş - DEPSAŞ Enerji
22.10.2024 / 17: 00/ THF TV Youtube
İzmir BBSK - Köyceğiz Bld.