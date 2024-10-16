Hentbol Erkekler Süper Ligi 7. Hafta Maçları Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi 7'nci hafta maçları tamamlandı

İSTANBUL, - 2024-25 Hentbol Sezonu Erkeler Süper Lig 7'nci haftası oynanan altı karşılaşma ile sona ererken, Beşiktaş 14 puanla haftayı lider olarak tamamladı. Ligin 8. hafta karşılaşmaları 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Lig 7. Hafta Sonuçları:

Nilüfer Bld. 40-36 Güneysu

Rize Bld. 27-52 Beşiktaş

DEPSAŞ Enerji 43-34 Trabzon BBSK

Beykoz Bld. 44-35 Spor Toto

Konya BBSK 31-30 Köyceğiz Bld.

Mihalıççık Bld. 35-31 İzmir BBSK

Erkekler Süper Lig 8. Hafta Programı:

19.10.2024 / 14: 00 / THF TV Youtube

Güneysu - Beykoz Bld.

20.10.2024 / 15: 00 / THF TV Youtube

Spor Toto - Konya BBSK

20.10.2024 / 15: 00 / THF TV Youtube

Trabzon BBSK - Nilüfer Bld.

20.10.2024 / 16: 00 / THF TV Youtube

Mihalıççık Bld. - Rize Bld.

22.10.2024 / 16: 00 / TRT Spor Yıldız

Beşiktaş - DEPSAŞ Enerji

22.10.2024 / 17: 00/ THF TV Youtube

İzmir BBSK - Köyceğiz Bld.