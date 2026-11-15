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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Güneysuspor'u 39-27 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Güneysuspor'u 39-27 yendi
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti. Güneysuspor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti.

Güneysuspor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Nilüfer Belediyespor, 21-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 39-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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