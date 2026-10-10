Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor, Güneysuspor ile 32-32 berabere kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor, Güneysuspor ile 32-32 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Güneysuspor ile 32-32 berabere kaldı. İlk yarıyı konuk ekip 20-16 önde bitirirken, ikinci yarısı çekişmeli geçen müsabaka 32-32 sonuçlandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Güneysuspor 32-32 berabere kaldı.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 20-16 önde bitirdi.
İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma, 32-32 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA