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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor, Güneysuspor ile 32-32 berabere kaldı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor, Güneysuspor ile 32-32 berabere kaldı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Güneysuspor ile 32-32 berabere kaldı. İlk yarıyı konuk ekip 20-16 önde bitirirken, ikinci yarısı çekişmeli geçen müsabaka 32-32 sonuçlandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Güneysuspor 32-32 berabere kaldı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 20-16 önde bitirdi.

İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma, 32-32 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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