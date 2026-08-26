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Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kaptı

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Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın erkekler finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş, törenle kupasını aldı.

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın erkekler finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş, törenle kupasını aldı.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş oyuncularının madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi verdi.

Organizasyonda ikinci olan Nilüfer Belediyespor oyuncularına ise ödülleri Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk ile Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Dalbatan tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA
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