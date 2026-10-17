Haymanaspor yarın Kadın Futbol Süper Ligi'nde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

Haymanaspor yarın Kadın Futbol Süper Ligi'nde sahasında Trabzonspor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın Haymana İlçe Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak mücadelede ligde 5 puanla 12. sırada yer alan Haymanaspor, 9 puanla 5. basamaktaki Trabzonspor'u ağırlayacak.
Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Haymana İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Afşar yönetecek.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Haymanaspor, 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA