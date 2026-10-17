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Haymanaspor yarın Kadın Futbol Süper Ligi'nde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

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Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın Haymana İlçe Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak mücadelede ligde 5 puanla 12. sırada yer alan Haymanaspor, 9 puanla 5. basamaktaki Trabzonspor'u ağırlayacak.

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haymana İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Afşar yönetecek.

Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Haymanaspor, 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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