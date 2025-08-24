Hatice Gökçe Emir, Dünya Şampiyonası'nda 7. Oldu

17 yaşındaki milli sporcu Hatice Gökçe Emir, Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel çember aleti finalinde 28.250 puan toplayarak 7. sırayı aldı. Türkiye gruplar kategorisinde ise 19'unculuk, 15'incilik ve 24'üncülük elde etti.

Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Hatice Gökçe Emir, bireysel çember aleti kategorisinde 7. sırayı aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Hatice Gökçe, Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen organizasyonun son günündeki bireysel çember aleti finalinde yarıştı.

Disiplinin dünyadaki en iyi 8 ismi arasına giren 17 yaşındaki milli sporcu, topladığı 28.250 puanla 7. oldu.

Altın madalyayı, 30.650 puanla İtalyan Sofia Raffaeli kazandı.

Hatice Gökçe, Türk ritmik cimnastik tarihinde ferdi bir disiplinde dünya şampiyonası finaline çıkan ilk isim olarak kayıtlara geçmişti.

Grup kategorisi

Türkiye'yi grup kategorisinde temsil eden Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina'nın yer aldığı yarışmalar da sona erdi.

Ay-yıldızlı sporcular, genel tasnifte 43.950 puanla 19'unculuğu, 5 kurdele aletinde 22.950 puanla 15'inciliği, 3 top 2 çember aletinde ise 21.000 puanla 24'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
