Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş: 'Bu Maç Kabul Edilemez'

Güncelleme:
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, Adana Demirspor ile oynanan 3-3'lük maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın kabul edilemez olduğunu ve galibiyetle ayrılmaları gerektiğini ifade etti. Oyuncuların motivasyon ve performans sorunlarına dikkat çekti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, Adana Demirspor maçının ardından, "Benim adıma kabul edilemez bir maç. Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, "Benim adıma kabul edilemez bir maç. Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık. Oyunun hiçbir bölümünde üstünlük kuramadık. Rakibe çok fazla atak şansı verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda başarısız olduk. Bizim hikayemiz Adana Demirspor'un hikayesiyle kıyasladığımız bir önsöz gibi. Biz de benzer olaylar yaşıyoruz. Belki çok fazla dile getirmiyoruz bazı şeyleri. Neredeyse yabancı oyuncularımızın tamamı kulüple olan ilişiğini kesmiş durumda. Mevcut oyuncularımızı motive etme konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Tıkandığımız noktalar oluyor. Biz de sahipsiz kaldık. İstikrara ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte eğer devam edeceksem ikna ettiklerimle değil benimle inananlarla yola devam edeceğim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
