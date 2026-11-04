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Hatayspor, teknik direktörlük için eski futbolcusu Akan Karasu ile anlaştı

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Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için eski futbolcusu ve akademi eğitmeni Akan Karasu ile anlaştı. Kulübün X hesabından duyurulan anlaşmada Karasu'ya ve teknik ekibine Hatayspor çatısı altında başarılar dilendi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Akan Karasu ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Akan Karasu ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için daha önce bordo-beyazlı formamızı terletmiş ve kulübümüzün akademisinde başarıyla görev yapmış olan Akan Karasu ile anlaşmaya varmıştır. Geçmişte hem futbolcu hem de eğitmen olarak armamıza ve camiamıza hizmet eden Akan Karasu'ya evine hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine kulübümüz çatısı altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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