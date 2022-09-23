Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Spor