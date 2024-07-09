Hatayspor, Kerim Alıcı ile yeni sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kerim Alıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon ligde kalma başarısı gösteren Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kerim Alıcı'yla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon ligde kalma başarısı gösteren Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, İç transferde 27 yaşındaki futbolcu Kerim Alıcı'yla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun katıldığı imza töreniyle transfer resmiyet kazandı. - HATAY