Hatayspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum’da Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanda futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor