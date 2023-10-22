Hatay Depremzedeleri Fenerbahçe Maçını Dev Ekrandan İzledi

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlar, şehri temsil eden Hatayspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı stadyuma kurulan dev ekrandan takip etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarının sarıldığı kentte moral olması amacıyla Defne Stadyumu'na dev ekran kurdu. Depremzede vatandaşlar, uzun bir süre sonra tribünden maç izleme keyfi yaşadılar.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlar, şehri temsil eden Hatayspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı stadyuma kurulan dev ekrandan takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi de depremin yaralarının sarıldığı kentte, vatandaşlara moral olması amacıyla Defne Stadyumu'na dev ekran kurdu. Tribünleri dolduran depremzede vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadılar. Depremin ardından uzun zaman sonra tribünden maç izleme keyfi yaşayan depremzede vatandaşlar, moral depoladı. Müsabakayı Fenerbahçe'nin kazanmasından dolayı vatandaşlar tribünlerden buruk ayrıldı.

"Keyifli ve güzeldi, 6 gole de sevindim"

Deprem sonrası motivasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çeken depremzede Erim Şilpever, "Çok iyi oldu, insanlar için motivasyona ihtiyacımız var. Bu tarz etkinlikleri destekliyorum. Daha da çoğalırsa seviniriz. Keyifli ve güzeldi. 6 gole de sevindim" dedi.

"Şu an bu etkinliğin yapılmış olması bizi o kadar mutlu ediyor ki ne kadar umutluyuz anlatamam"

Maç keyfi yaşayan Dilan Arslan ise etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Hataylılar olarak etkinlik yapmayı çok severiz. Toplanabilecek herhangi bir alanımız yoktu. Şu an bu etkinliğin yapılmış olması bizi o kadar mutlu ediyor ki ne kadar umutluyuz anlatamam" şeklinde konuştu. - HATAY