Hatay'da Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Nizip'te Defnedildi

Hatay'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve 10 gündür hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 10 gün önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İskenderun Karakaya Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, iznindeyken plakası öğrenilemeyen motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Uzman Çavuş Öztürk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, 10 gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Öztürk, Nizip Asri Mezarlık'ta düzenlenen askeri tören ve öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - GAZİANTEP