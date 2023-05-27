Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz Ligi son hafta maçında sahasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup eden Benfica, en yakın rakibi Porto'nun iki puan önünde yer alarak 4 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.