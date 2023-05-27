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Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

Spor Haberleri

Portekiz Ligi son hafta maçında sahasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup eden Benfica, en yakın rakibi Porto'nun iki puan önünde yer alarak 4 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, sahasında Santa Clara ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Brnfica'ya şampiyonluğu getiren golleri 7. dakikada Gonçalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada Grimaldo kaydetti.

Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.

Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri 4 yıl aradan sonra 38. kez zafere ulaşmayı başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Portekiz Premier Ligi Benfica Spor Haberler

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