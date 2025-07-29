Halkbank, Tsvetan Sokolov ile Sözleşme İmzaladı
Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile 9 yıl aradan sonra tekrar sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. Sokolov, önceki döneminde önemli başarılar elde etmişti.
EFELER Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl sonra yeniden Halkbank forması giyecek. Halkbank'ta oynadığı 2014-2016 yılları arasında Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Sokolov, kariyerinde Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova kulüpleri için mücadele etti. Kariyerinde 3 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan Sokolov, birçok uluslararası turnuvada bireysel ödüllere de layık görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor