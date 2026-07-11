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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Matey Kaziyski ile sözleşme yeniledi

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile yeni sezon için sözleşme yeniledi. Kulüp, tecrübeli oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli smaçör Matey Kaziyski ile sözleşme yeniledi.

Halkbank Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dünya voleybolunun önemli isimleri arasında gösterilen Bulgar smaçör Kaziyski, yeni sezonda da mavi-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Matey Kaziyski'nin tecrübesi ve profesyonelliğiyle takıma önemli katkılar sağlamayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Kendisine Halkbank forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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