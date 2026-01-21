Haberler

Knack Roeselare: 2- 3

Güncelleme:
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, Knack Roeselare'yi 3-2 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Maç, 130 dakika sürdü ve setler 18-25, 25-21, 26-24, 15-25 ve 12-15 olarak tamamlandı.

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Gyula Tillmann, Agnieszka Michlic

HALKBANK: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L),

KNACK ROESELARE: Pieter Coolman, Stijn D'Hulst, Erik Siksna, Lennert Van Elsen, Basil Dermaux, Oskar Espeland, Dennis Deroey (L)

SETLER: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15

SÜRE: 130 dakika

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Knack Roeselare'yi ağırlayan Halkbank maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

