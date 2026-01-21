Knack Roeselare: 2- 3
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, Knack Roeselare'yi 3-2 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Maç, 130 dakika sürdü ve setler 18-25, 25-21, 26-24, 15-25 ve 12-15 olarak tamamlandı.
SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Gyula Tillmann, Agnieszka Michlic
HALKBANK: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L),
KNACK ROESELARE: Pieter Coolman, Stijn D'Hulst, Erik Siksna, Lennert Van Elsen, Basil Dermaux, Oskar Espeland, Dennis Deroey (L)
SETLER: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15
SÜRE: 130 dakika
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor