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Haliliye Belediyesi Gençlere 21 Semt Sahası Kazandırdı

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçeye kazandırılan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oluyor. Semt sahalarıyla gençlerin hem sportif faaliyetlere yönelmesi hem de sağlıklı kalmaları hedefleniyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede gençlerin spor alışkanlıkları kazanması amacıyla merkez ve kırsal mahallelere 21 semt sahası kazandırdı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla ilçeye kazandırılan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oluyor. Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak eserler ve projeler sunan Haliliye Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu semt sahaları, mahallelerin sosyal donatı alanı ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Mahallelerde yapılan tespitlerin ardından ihtiyaca yönelik 21 mahallede yükselen semt sahaları projeleri, sporla tanışma fırsatı bulan gençlerle dolup taşıyor. Semt sahalarıyla gençlerin hem sportif faaliyetlere yönelmesi hem de sağlıklı kalmaları hedefleniyor. Kısa süre içerisinde hizmete sunulan semt sahalarıyla gençlerin yaz tatilini spora geçirdiğini ve mahallelerindeki ihtiyaçların tamamlandığını belirten mahalle muhtarları, Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Proje çerçevesinde Devteyşti, Karşıyaka, Konuklu, Çamlıdere, Uluhan, Dikme, Diktaş, Konak, Köse, Payamlı, Üçkonak, Yenisu, Aşağıkoymat, Boydere, Dağeteği, Göktepe, Kengerli, Taşlıca, Yedikuyu, Yukarıakören Mahalleleri ve Zeytin Dalı Kampüsüne modern semt sahaları kazandırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Haliliye Belediyesi Mehmet Canpolat Belediye Spor Güncel Haberler

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