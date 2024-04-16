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Hakkı Yeten, vefatının 35. yıl dönümünde anıldı

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Beşiktaş'ın 'Baba' lakaplı eski başkanı ve efsane futbolcu Hakkı Yeten, vefatının 35. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Anma törenine; Başkan Hasan Arat, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Keçoğlu ile Kadir Kılıç, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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