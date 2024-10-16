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Hakkari Valisi Ali Çelik, Zap Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Zap Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Zap Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi. Vali Çelik, takım ruhunun önemine vurgu yaparak, başarı için iş birliği içinde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Kulüp başkanı Ayhan Tunç, Vali Çelik'e destekleri için teşekkür etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Zap Spor Kulübünün yöneticileri ve futbolcularını makamında ağırladı

Vali Çelik, futbolun bireysel yeteneklerin yanı sıra takım oyununun ön planda olduğu bir spor olduğunu söyledi. Vali Çelik, "Başarıya ulaşmak için takımın her bir üyesinin iş birliği içinde, ortak bir hedef doğrultusunda mücadele etmesi gerekir. Takım ruhu olmadan, futbolun ruhunu yakalamak mümkün değildir" dedi.

Hakkari Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ise "Teknik ekip ve futbolcularla beraber valimizi makamında ziyaret ettik. Zapspor'a verdiği maddi ve manevi destekten dolayı valimize teşekkür ederiz. Maçtaki heyecanı ve maç sonrasında soyunma odasında futbolcuların sevincine ortak olan valimiz, bu kente ve bu kentin takımına olan sevgisini ve sahiplenmesini göstermiş oldu. Valimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımız inancındayız. Birlikte oynadığımızda, sahada bir bütün olduğumuzda başarı da bizimle geliyor. Valimizin de belirttiği gibi, futbol tam anlamıyla bir takım oyunudur" dedi.

Vali Ali Çelik'nin isminin yazılı olduğu Zapspor formasının Vali Çelik'e hediye edilmesiyle ziyaret son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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