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Hakkari'de Badminton Müsabakaları Sonuçlandı

Hakkari'de Badminton Müsabakaları Sonuçlandı
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen badminton müsabakaları tamamlandı ve dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Müsabakalara 14 okuldan 70 öğrenci katıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan badminton müsabakaları sonucunda dereceye girenlere kupaları verildi.

İki gün devam eden ve 14 okuldan 70 öğrencinin katıldığı yıldızlar kız erkek badminton müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcuların ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, şube müdürleri Metin Güldal ve Seyfullah Kaya ile Badminton İl Temsilcisi Metin Suvağcı tarafından verildi.

13 ilden 350 sporcunun katılacağı badminton grup müsabakalarının 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Hakkari Spor Salonunda yapılacağı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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