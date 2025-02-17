Hakkari'de Badminton Müsabakaları Sonuçlandı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan badminton müsabakaları sonucunda dereceye girenlere kupaları verildi.

İki gün devam eden ve 14 okuldan 70 öğrencinin katıldığı yıldızlar kız erkek badminton müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcuların ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, şube müdürleri Metin Güldal ve Seyfullah Kaya ile Badminton İl Temsilcisi Metin Suvağcı tarafından verildi.

13 ilden 350 sporcunun katılacağı badminton grup müsabakalarının 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Hakkari Spor Salonunda yapılacağı belirtildi. - HAKKARİ