Haberler

Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada bronz kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 94 kiloda milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 94 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 166 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli sporcu silkmede 186 toplamda da 352 kiloluk derecesi ile yarışmayı tamamladı.

Kurnaz'ın müsabakasını Batum Başkonsolos Vekili Banu Terzioğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile birlikte izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

