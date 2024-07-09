Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla eleştirilen milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"GURURUMUZ"

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız'ın fotoğrafını koyduğupaylaşımına "Gururumuz" notunu düştü. Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım;





ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gitme başarısı gösteren A Milli Takımımızın genç futbolcularından Kenan Yıldız, sergilediği performans nedeniyle turnuva boyunca eleştirilmişti. Hatta Kenan'a ilk 11'de şans veren ve uzun süre sahada tutan ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da bu eleştirilerden nasibi almıştı. 19 yaşındaki yıldız ayrıca, Hollanda maçının ardından ve yurda dönüş yolculuğunda kameralara yansıyan üzgün görüntüleri dikkat çekmişti.