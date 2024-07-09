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Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, turnuvadaki performansıyla eleştirilen Kenan Yıldız'a sahip çıktı. Çalhanoğlu, genç yıldızın fotoğrafını "Gururumuz" notuyla paylaştı.

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla eleştirilen milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"GURURUMUZ"

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız'ın fotoğrafını koyduğupaylaşımına "Gururumuz" notunu düştü. Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım;

Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gitme başarısı gösteren A Milli Takımımızın genç futbolcularından Kenan Yıldız, sergilediği performans nedeniyle turnuva boyunca eleştirilmişti. Hatta Kenan'a ilk 11'de şans veren ve uzun süre sahada tutan ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da bu eleştirilerden nasibi almıştı. 19 yaşındaki yıldız ayrıca, Hollanda maçının ardından ve yurda dönüş yolculuğunda kameralara yansıyan üzgün görüntüleri dikkat çekmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Kenan Yıldız Milli Takım Türkiye Futbol Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Nuri Aga:

Daha olacak. Olmuşu varken de olacak oyuncu oynatılırsa elenmek de kaçınılmaz olur

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Mehmet Acıoğlu:

2. Emre mor vakası

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