Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'i işaret etti: Allah'ım onu nazarlardan korusun

Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, mücadelede enfes bir gol atan Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Arda'nın maşallah var, kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarası. Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında, "Bana takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Elemeler D Grubu mücadelesinde A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada attığı golle kendine hayran bırakan Arda Güler için kaptan Hakan Çalhanoğlu övgü dolu ifadeler kullandı.

"ARDA'NIN MAŞALLAHI VAR"

Takımın kendinden sonraki kaptanının Arda Güler olacağını ima eden Hakan Çalhanoğlu, "Arda'nın maşallah var, kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarası. Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında, "Bana takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak. Çok büyük bir yetenek. Allah'ım onu nazarlardan korusun." ifadelerini kullandı.

"HOCALIK YAPMAK İSTİYORUM"

Kariyeri sonrası için de konuşan Çalhanoğlu, "Futbolu bıraktığım zaman hocalık yapmak istiyorum. Son maçta da bazı şeyleri dile getirdim. Bugün iyi performans sergiledik. Rakibimiz kaleye getirmedik. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.