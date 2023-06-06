Hakan Çalhanoğlu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı! Şampiyonlar Ligi finali sonrası resmen ilan edilecek

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yapılması bekleniyor.