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Hakan Çalhanoğlu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı! Şampiyonlar Ligi finali sonrası resmen ilan edilecek

Spor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yapılması bekleniyor.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Hakan Çalhanoğlu, Inter ile nikah tazeledi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi duyuruyu Şampiyonlar Ligi finali sonrası yapması bekleniyor.

"GELECEK GÜNLERDE İMZA ATACAĞIM"

Hakan Çalhanoğlu geçen gün yaptığı açıklamada, "Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor

Hakan Çalhanoğlu Spor Haberler

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