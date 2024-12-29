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Hacıyakupspor Ligi Terketti

Hacıyakupspor Ligi Terketti
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Düzce 1. Amatör Ligi B grubu takımlarından Hacıyakupspor, ligin 7. haftasında yapmaları gereken maça çıkmama kararı aldığını duyurdu. Antrenör Ramazan Düzen, ligdeki haksız kararlar nedeniyle çekilme kararı aldıklarını belirtti.

Düzce 1. Amatör Ligi B grubu takımlarından Hacıyakupspor, ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Kulüp antrenörü Ramazan Düzen, ligin 7. haftasında Karaca Çoban Spor ile oynayacakları maç öncesi Gölyaka Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Karaca Çoban Spor ile yapacakları maçın programında 3 kez değişikliğe gidilmesini eleştiren Düzen, takımlarının kendi evinde, seyircisi önünde oynama hakkının elinden alındığını, "güvenlik önlemlerini alması gerekenlerin görevlerini yapmaktan kaçınarak kulübü mağdur ettiklerini" savundu.

Düzen, "ligin başından bu yana aleyhlerinde verilen kararlar" nedeniyle oyundan düştüklerini öne sürerek, "Bu hafta oynanacak Karaca Çoban Spor maçına çıkmama kararı aldığımızı, Düzce ASKF tarafından uygulanan haksız kararlardan dolayı oynayacağımız diğer takımların da haksızlığa uğradığını, bu haksızlıklara verilecek en güzel cevap olarak şanlı Hacıyakupspor Kulübü'nün ligden çekildiğini siz değerli basın mensupları önünde bildiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Spor
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