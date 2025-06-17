Hacılar'da Yaz Spor Okulları Başlıyor

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Hacılar Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yaz spor okullarına başvurular 19 Haziran'da başlayacak. 7-15 yaş arası çocuklara yönelik farklı branşlarda spor imkanı sunulacak.

Hacılar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yaz spor okullarına başvurular 19 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında bu yıl 7-15 yaş arası çocuklara hitap eden voleybol, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, tekvando ve jimnastik gibi branşların yer aldığı yaz spor okulları için başvurular Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'na yapılacak.

Kontenjanların sınırlı olacağı yaz spor okulları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, spor okullarının yalnızca fiziksel değil, sosyal ve kişisel gelişim açısından da çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Özdoğan, yaz tatilinin çocukların sporlar iç içe, disiplinli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmeleri için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
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