Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti.

HAALAND SAHNEDE

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü, 9. dakikada Erling Haaland kaydetti. Norveçli yıldız, attığı golle takımını zirve yarışında tutarken performansıyla yine alkış topladı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ FORMDA

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 13'e yükseltti ve üst sıralardaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan İngiliz devi, Avrupa öncesi moral depoladı. Ev sahibi Brentford ise 7 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Premier Lig'de milli aranın ardından Manchester City, sahasında Everton'ı konuk edecek. Brentford ise deplasmanda West Ham karşısına çıkacak.