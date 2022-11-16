Güzel prova! A Milli Futbol Takımımız, özel maçta İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti

Diyarbakır'da özel maçta İskoçya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Ay-Yıldızlılar'ın golleri Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'le geldi. Rakibin golünü ise John McGinn kaydetti.

Ay-Yıldızlı Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık karşılaşmasında İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. A Milli Takımımız'ın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak, 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

FARKI AÇAMADIK

Rakibin golünü 62. dakikada John McGgin kaydetti. Ay-Yıldızlılar üstün oynadığı bölümde farkı açacak pozisyonları değerlendiremedi. İskoçya maçın son anlarında etkili olsa da beraberlik golünü bulamadı.

SIRADAKİ RANDEVU ÇEKYA

A Milli Takımımız, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk kez forma giymesi beklenen oyuncular da bu karşılaşmayı iple çekiyor.

ARDA GÜLER ŞANS BULAMADI

6 değişiklik hakkı dolduğu için Arda Güler, Onur Bulut, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç, ilk kez milli formayı giyme hayalini Çekya maçına bıraktı.