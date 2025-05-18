Güneysu Hentbol Takımı, Köyceğiz Belediyespor'u 35-30 Yenerek 7. Oldu
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'inci etabı ikinci maçında Güneysu, Köyceğiz Belediyespor'u 35-30 yenerek seriyi 2-0 kazanarak 7. sırayı elde etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Güneysu, Köyceğiz Belediyespor'u 35-30 yendi.
Dalaman Atatürk Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını Güneysu, 19-16 önde tamamladı.
Eşleşmedeki ilk maçtan da 44-31 galip ayrılan Güneysu, seriyi 2-0 kazanarak 7'nci oldu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor