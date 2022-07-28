Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor - Haberler

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Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına Fenerbahçeli taraftarların yaptığı tezahürat damga vurdu. Maçın 57. dakikasında Ukrayna temsilcisinin 1-0 öne geçmesinin ardından Kievli oyuncuların abartılı sevinci sonrası yapılan 'Putin' tezahüratı dünya basınında büyük tepki topladı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından rövanş maçında 2-1'lik skorla üstünlük sağlayan Kiev ekibi turu atlayan taraf oldu.

VLADIMİR PUTIN TEZAHÜRATI MAÇA DAMGA VURDU

Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fenerbahçeli taraftarların yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında geniş bir yer buldu. Hem gazeteler hem de sosyal medya yayın organları bu tezahüratı kınadı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

  • Daily Star gazetesi, "İğrenç' Fenerbahçe taraftarları despot Vladimir Putin'in adını zikretti" diyerek bu tezahürata tepkisini gösterdi.

Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor

  • Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu.' ifadelerini kullandı
  • Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."
  • oe24 sitesinde ise, "Kiev'in galibiyeti bu tezahüratla gölgelendi" ifadeleri yer aldı.

Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor

  • Skytodaysnews'da, "Türk taraftarlar galibiyete gölge düşürdü" dedi.

Bu tezahürat, dünya basınının yanı sıra sosyal medyada oldukça tepki gördü. Fenerbahçe taraftarının tezahürat yaptığı anlar çok kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Vladimir Putin Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (6)

ahmet örnek:

DİNAMO KİEV SAHADA CEVABI VERDİ ALIN BAKALIM SİZE PUTİN.

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cemil karaca :

Burda Ukraynada ölen çocuklar üzerinden ukraynayı savunup Fenerbahçe taraftarına veryansın edenler yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde müslümanların masum evlatları öldürlürken nerdeydiz ?İki yüzlü düzenbazlar

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Teo Yüksel:

Sen bunu yaparsan yarın birisi de bebek katilin tezahüratlarını yaparak karşına çıkar. Çok gereksiz ve utanç verici rezil bir olay.

Cevap Yaz 10 42 Yayından Kaldır
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