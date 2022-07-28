Gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin 'Vladimir Putin' tezahüratını, tüm dünya konuşuyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından rövanş maçında 2-1'lik skorla üstünlük sağlayan Kiev ekibi turu atlayan taraf oldu.

VLADIMİR PUTIN TEZAHÜRATI MAÇA DAMGA VURDU

Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fenerbahçeli taraftarların yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında geniş bir yer buldu. Hem gazeteler hem de sosyal medya yayın organları bu tezahüratı kınadı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

Daily Star gazetesi, "İğrenç' Fenerbahçe taraftarları despot Vladimir Putin'in adını zikretti" diyerek bu tezahürata tepkisini gösterdi.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu.' ifadelerini kullandı

Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."

oe24 sitesinde ise, "Kiev'in galibiyeti bu tezahüratla gölgelendi" ifadeleri yer aldı.

Skytodaysnews'da, "Türk taraftarlar galibiyete gölge düşürdü" dedi.

Bu tezahürat, dünya basınının yanı sıra sosyal medyada oldukça tepki gördü. Fenerbahçe taraftarının tezahürat yaptığı anlar çok kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.