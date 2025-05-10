Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları Başladı

Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de 400 sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakaları Yeni Şehir Stadyumu'nda başladı. Müsabakalar, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde gerçekleştiriliyor ve ilk dörde girenler final yarışmalarına katılacak.

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyet programı kapsamında, gençler yıldızlar ve küçükler kategorilerinde organize edilen müsabakalar, Yeni Şehir Stadyumu'nda başladı.

İki gün sürecek müsabakalarda, 14 ilden 400 sporcu yarışacak.

Geleneksel Türk Okçuluğu Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Yıldırım, kategorilerinde ilk dörde giren sporcuların Sivas'ta gelecek ay yapılması planlanan final yarışmalarına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.