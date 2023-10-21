Gümüşhane'de 29 bisikletçi Cumhuriyetin 100. yılında Zigana Tüneli'ni bisikletle geçti

Gümüşhane'de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 bisikletçi Avrupa'nın en uzun, dünyanın üçüncü en uzun karayolu tüneli olan yeni Zigana Tüneli'ni bisikletle geçti.

Türkiye'nin vizyon projelerinden birisi olan ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan ve geçtiğimiz mayıs ayında açıldıktan sonra bugüne kadar 1 milyondan fazla aracın geçtiği Yeni Zigana Tüneli bu kez bisikletçilere ev sahipliği yaptı.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında alınan özel izinle gerçekleştirilen etkinliğe hem Gümüşhane'nin plakası olan 29 ve Cumhuriyetin ilan tarihi olan 29 Ekim'e ithafen her yaş grubundan 29 bisikletçi katıldı.

Zigana Tüneli'nin Gümüşhane tarafında boş bir alanda toplanan sporcular ilk olarak bisikletlerini ve teçhizatlarını hazırladı. Daha sonra bisikletlerine Türk bayrağı asan sporcular Zigana Tüneli önüne gelerek bisikletleriyle birlikte ay ve yıldız şeklini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından sporcular kısa süreliğine ulaşıma kapatılan Zigana Tüneli'ne giriş yaptı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da yer aldığı bisikletçiler 14,5 kilometrelik tüneli 40 dakikalık bir sürede katederek Trabzon tarafında etkinliği bitirdi.

"Katılımcılarımızı sembolik olarak 29'da tuttuk"

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesi ile Zigana Tüneli'nde 29 bisikletlimizle bir geçiş etkinliği yaptık. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum tabi ki Zigana Tüneli dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun karayolu tüneli. İnsanlarımız bu tünel yapılmadan önce olumsuz kış şartlarında geçerken çok ciddi sıkıntılar yaşıyordular. Geçilmez denilen Zigana Dağı bu tünel vesilesi ile geçilir oldu. Muhteşem bir eser, tek başına bir turistik değer ifade ediyor. Bu ilimiz ve bölgemiz için, ülkemiz için muhteşem bir yatırım. Bu yatırımı buraya yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı gerçekten bizim için önemli bir dönüm noktası. Burada hem Cumhuriyetimizin 100. Yılında etkinlik olarak hem de bölgemizde böyle bir kıymetli şaheser olan Zigana Tüneli'nde böyle bir etkinlik planladık, hava koşulları da çok iyiydi. Katılımcılarımızı sembolik olarak 29'da tuttuk ve 40 dakikalık bir sürede tüneli geçtik, bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gümüşhane Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Safa Ekicioğlu da "Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde 29 bisiklet sever ile birlikte Zigana Tüneli'ni geçmiş bulunuyoruz. Dünyanın üçüncü Avrupa'nın da en uzun tünelini 40 dakikada geçtik" diye konuştu.

"100. yılda Cumhuriyetin en önemli eserlerinden birinden geçmek bizi gururlandırdı"

Zigana Tüneli'ni bisikletle geçmenin çok güzel bir his olduğunu söyleyen genç bisikletçilerden Utku Berk Akyazı ise "Gümüşhane'de böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel. Bu etkinlik bizi de çok mutlu etti. Bisikletle buradan geçmek beni özgür hissettirdi, çok güzel bir histi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Cumhuriyetimizin en önemli eserlerinden birisi olan Zigana Tüneli'nden geçmek bizi çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Ayşe Dağlı da "İlk defa bu tünelde bisiklet sürdüm benim için güzel bir deneyim oldu. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılı için pedalladık. Güzel bir aktiviteydi düzenleyenlere teşekkür ederim. Hiçbir endişem olmadı zaten aktif bisiklet sürücüsüyüm. Burada da gerekli önlemler alınmıştı zaten. Önce yavaş daha sonra da hızlanarak etkinliği tamamladık. Benim için güzel bir deneyim oldu" dedi. - GÜMÜŞHANE