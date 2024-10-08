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Gültepespor, Sarız Anadoluspor'u 4-2 Yenerek Sezona 3 Puanla Başladı

Gültepespor, Sarız Anadoluspor'u 4-2 Yenerek Sezona 3 Puanla Başladı
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Gültepespor, Sarız Anadoluspor'u 4-2 yenerek ligdeki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta toplamda 6 gol atılırken, büyük bir heyecan yaşandı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 1. haftasında Gültepespor rakibi Sarız Anadoluspor'u 4-2 yenerek sezona 3 puanla başladı. 6 golün atıldığı zorlu doksan dakika büyük heyecana sahne oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Ahmet İnci, Ahmet Hakan Güder

Gültepespor: Fatih Alıcı, Yunus Daylak (Eren dk. 56), Emirhan Uzun (Seyit dk. 65), Alihan Soyak (Hasan Efe dk. 65), Hasan Narin, Dedehan Durmuş, Onur Taha Dağlar, M. Samet Çakır, Halis Barbaros (Emir Duman dk. 56), Ömer Bozkuş, Engin Yakut (Şeref Eren dk. 23)

Sarız Anadoluspor: Zabit Can Güneş, Fatih Aslan, Ferdi Yılmaz, Selçuk Güner, Yusuf Öztürk, M. Enes Öztürk, Erdem Demir, Bayram Kılıç, Mustafa Bartu (Y. Emre dk. 48), Mustafa Yıldırım, (Y. Alperen dk. 67), M. Gazi Öztürk

Goller: Ömer Bozkuş (dk. 45), Halis Barbaros (dk. 55) Hasan Narin (dk. 68, 90+3) (Gültepespor), Erdem Demir (dk. 40), Muhammed Gazi Öztürk (dk. 61) (Sarız Anadoluspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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