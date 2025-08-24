Gülsena Karakuyulu, Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu

Anadolu Üniversitesi Sporcusu olan Dünya ve Avrupa taekwondo şampiyonu Gülsena Karakuyulu, Polonya'da düzenlenen ve 20'den fazla ülkenin katıldığı şampiyonada 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Anadolu Üniversitesi sporcusu olan Dünya ve Avrupa taekwondo şampiyonu Gülsena Karakuyulu, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katıldı. 20'den fazla ülkenin katıldığı şampiyonada mücadele eden Karakuyulu, burada rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyerek 7. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Sporcu, mutluluğunu Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı Sorumlusu Yıldırım Gezer, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı. Şampiyonanın 2.'si ise başka bir Türk sporcu Rabia Nur Balmuk oldu. - ESKİŞEHİR