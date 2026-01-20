Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılık süreci hız kazandı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtilirken, tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.
- Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco, Rafa Silva'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
- Benfica ile Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinde büyük oranda uzlaştı.
- Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmeyi öngörüyor.
Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak istediği aktarılan Rafa Silva için Benfica cephesinden önemli bir adım geldi. Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco'nun, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği kaydedildi.
ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA TAMAM
Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmek istediği belirtilirken, Benfica ile Beşiktaş'ın transferde büyük oranda uzlaştığı ifade edildi. Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı son temasların ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 7 MİLYON EURO
Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 5 gol atıp 3 asist yaptı.