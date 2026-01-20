Haberler

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi Haber Videosunu İzle
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılık süreci hız kazandı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtilirken, tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

  • Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco, Rafa Silva'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
  • Benfica ile Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinde büyük oranda uzlaştı.
  • Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmeyi öngörüyor.

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak istediği aktarılan Rafa Silva için Benfica cephesinden önemli bir adım geldi. Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco'nun, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği kaydedildi.

ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA TAMAM

Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmek istediği belirtilirken, Benfica ile Beşiktaş'ın transferde büyük oranda uzlaştığı ifade edildi. Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı son temasların ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 7 MİLYON EURO

Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
Kral 6. Muhammed, Trump'ın 'Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti

Erdoğan da davet edilmişti! Bir çağrı da Kral 6. Muhammed'e yapıldı