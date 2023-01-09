Gözyaşları içinde futbolu bırakan Agüero, sahalara geri döndü! Yeni takımı herkesi çok şaşırttı

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle futbol kariyerini sonlandıran Sergio Agüero, yeşil sahalara geri döndü. Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ifade edildi.

Barcelona forması giydiği 2021 yılında kalbindeki sorun nedeniyle emekliye ayrılma kararı alan Arjantinli golcü Sergio Agüero, kariyerine yeniden start veriyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun sahalara dönmesi için gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

"HER ŞEYİ KONTROL EDEN BİR ÇİPİM VAR"

Futbola dönmesiyle ilgili Agüero, "Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, kulübüm için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanya'da Barcelona'dan takım arkadaşlarımla bir maça çıkacağım." ifadelerini kullandı.