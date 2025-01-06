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Göztepe Yönetimi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Göztepe Yönetimi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
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Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek futbol gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. TFF Başkanı, görüşme sonunda Göztepe yönetimine A Milli Takım forması hediye etti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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