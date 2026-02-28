Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 3. hafta maçında Göztepe, Yenimahalle Belediyespor'u 34-32 yenerek puanını 7'ye yükseltti. İlk yarıyı geride kapatan İzmir ekibi mücadelenin sonunda galip gelmeyi başardı.
Göztepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-16 geride bitirmesine rağmen sahadan galip ayrıldı.
İzmir ekibi puanını 7'ye yükseltti, Yenimahalle Belediyespor ise 3 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer